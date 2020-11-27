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Sözcü

CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor

Lig 10. hafta perdesi Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla açılıyor. 7 maçta 2 puan toplayan Ankaragücü, Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor karşısında ilk galibiyetini arıyor. Bordo-mavililer ise bu maçla birlikte seri oluşturmak istiyor.

Güncellenme: 19:29, 27/11/2020
Haberler Ankaragücü
CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor

Süper Lig’in 10. haftasında perde Ankaragücü-Trabzonspor karşılaşmasıyla açıldı. Ligin galibiyetsiz tek takımı olan Başkent ekibi, geçen hafta yeni hocası Abdullah Avcı ile Erzurumspor’u 1-0 yenen Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Eryaman Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Bu maç öncesinde Ankaragücü 2 puanla son sırada, Trabzonspor ise 9 puanla 15. sırada yer alıyor.

ANKARAGÜCÜ 0-0 TRABZONSPOR

  • 1′ Karşılaşma Ankaragücü’nden Borven’in vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan, Alper, Voca, Orkan, Saba, Borven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

ankaragücü süper lig trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:18:28,