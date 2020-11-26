Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’na dev destek

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye'de basketbolun gelişimine katkı sağlayacak projeleri ile adından sıkça söz ettiren ve basketbolla özdeşleşen Head&Shoulders, ‘Kazanmak Kafada Başlar' mottosu ile sahada millilerimize destek olacak.

Head&Shoulders her zaman özgüvenin önemini, kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini çocuklara ve gençlere anlatarak onları basketbola yönlendirmek için projelerine ve çalışmalarına devam ediyor. Projelerin yanı sıra basketbol sponsorlukları ile bu desteğini de bir adım öteye taşıyor.

ORHUN ENE: İKİ MAÇIMIZ DA ÇOK KRİTİK

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın idari, teknik ve oyuncu kadrosundan isimler Hırvatistan ve Hollanda müsabakaları öncesinde değerlendirmeler yaptı. Başantrenör Orhun Ene kritik iki maça çıkacaklarını söylerken, Shane Larkin ise milli formaya kavuşacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Kendileri için çok önemli olan iki maça, kısa bir hazırlık dönemi geçirerek gireceklerinin altını çizen Başantrenör Orhun Ene de, şunları söyledi:

“FIBA ve Euroleague fikstürleri nedeniyle milli takımlar için uzun bir hazırlanma süresi kalmıyor ancak bu, her ülke için geçerli. Biz kaliteli oyunculardan ve fark yaratabilecek gençlerden oluşan bir takımız. Bu dönemde mental anlamdaki hazırlık, teknik anlamdaki hazırlıktan daha önemli. İki maçımız da çok kritik. Maça çıkan her oyuncumuz kazanmayı en çok isteyen isimler olmalı. Bu kısa çalışma döneminde beraber oynama ritmini ve belirli düzenleri oturtacağız. Maç içinde ortaya koyacağımız enerji ile de istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Hepimiz için milli takımın parçası olmak çok değerli ancak burada ister istemez en önemli öncelik kazanmak. Umarım Pazar günü sonunda istediğimiz sonuçları almış olacağız.”