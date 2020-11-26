Sivasspor’un Avrupa günü! İstanbul’da rakip Karabağ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, bugün deplasman statüsünde Azerbaycan ekibi Karabağ ile İstanbul'da karşılaşacak. Azerbaycan-Ermenistan gerilimi nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak mücadele öncesi temsilcimiz Sivas, 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Yiğidolar, tek galibiyetini Karabağ'a karşı 2-0'la almıştı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka'nın yanı sıra koronavirüs testleri pozitif çıkan kaleci Muammer Yıldırım ve üç futbolcu Karabağ karşısında takımlarını yalnız bırakacak. Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 3 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor.

RIZA ÇALIMBAY: TEK DÜŞÜNCE KAZANMAK

SİVASSPOR'UN Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve forvet oyuncusu Arouna Kone, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, “Kazandığımız takdirde iyi bir fırsat yakalayacağız. Villarreal de kazanırsa iyi bir fırsatımız olacak. Tek düşüncemiz atak oynayıp kazanmak” dedi. Kone de, “Güçlü bir takımız ve galibiyete ihtiyacımız var” diye konuştu.