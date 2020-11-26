Şampiyonlar Ligi’nde sürprizlerle dolu gece!

Şampiyonlar Ligi’nde 4’üncü hafta maçları sürpriz sonuçlarla tamamlandı… D grubunda Atalanta, Anfield Road’da Liverpoo’u 2-0’la devirdi. B grubunda ise Real Madrid, Milano’da İnter’i 2-0’lık skorla geçti. A grubunda ise Atletico Madrid sahasında Lokomotiv Moskova ile 0-0 berabere kaldı. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları ve toplu sonuçları…

AJAX’TAN İNGİLTERE’DE MUHTEŞEM GALİBİYET

İlk yarının golsüz bittiği karşılaşmada Atalanta, maç boyunca rakip kalede etkili olan taraftı. 60. dakikaya gelindiğinde Josip Ilicic’in golüyle öne geçen Atalanta skor üstünlüğünü ele geçirdi. Liverpool, 61. dakikada Jota, Fabinho, Robertson ve Firmino’yu aynı anda oyuna alarak hamlesini yaptı ancak başarılı olamadı. Dakikalar 64’ü gösterdiğinde Gosens’in golüyle Atalanta farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Atalanta daha fazla pozisyon bulan taraf olarak skoru tuttu ve galibiyeti aldı.

Özellikle savunmada ciddi eksikleri olan Liverpool karşılaşmayı Atalanta kalesine isabetli şut çekemeden kapattı.

Bu sonucun ardından Liverpool 9 puanda kalırken Atalanta ise 7 puana yükseldi ve gruptan çıkmak için iddiasını sürdürdü.

REAL MADRİD, İNTER’İ BİR KEZ DAHA DEVİRDİ

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Inter ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İspanya’da oynanan maçı 3-2 kazanan Real Madrid, eksikleri olmasına rağmen İtalya’da da 2-0’la gülen taraf oldu. Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada (penaltıdan) Eden Hazard ve 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

Inter’in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 33. dakikada 7 saniyede gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 727e yükseltti. Inter 2 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda gelecek hafta Inter, Mönchengladbach’a konuk olacak. Real Madrid de Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.

BAYERN GRUP LİDERİ OLARAK YÜKSELDİ

Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih ile RB Salzburg, Allianz Arena’da karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı. Bayern Münih’te goller; 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Wober(KK) ve 68. dakikada Leroy Sane’den geldi. Salzburg’un golü ise 73. dakikada Mergim Berisha’dan geldi. Alman ekibinde orta saha oyuncusu Marc Roca, 66. dakikada kırmızı kart görerek Bayern’i sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, gruptaki puanını 12’ye yükseltti ve grup liderliğini garantiledi. RB Salzburg ise 4 maç sonunda 1 puanda kaldı. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde 5. maç haftasında Atletico Madrid’e konuk olacak. RB Salzburg ise aynı haftada Lokomotiv Moskova deplasmanına gidecek.

ATLETİCO VAR’A TAKILDI

Şampiyonlar Ligi A grubunda Atletico Madrid ile Lokomotiv Moskova, Wanda Metropolitano’da karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Atletico Madrid’de Koke’nin 68. dakikada kaydettiği gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 5’e çıkardı. Lokomotiv Moskova ise, puanını 3’e yükseltti. Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde 5. maç haftasında sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Lokomotiv Moskova ise aynı haftada sahasında RB Salzburg’u ağırlayacak.

AJAX İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Hollanda ekibi Ajax ile Danimarka temsilcisi Midtjylland karşı karşıya geldi.Johan Cruijff Arena’da oynanan karşılaşmayı Ajax 3-1 kazanarak rahat galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ardından Ajax ikinci yarıda adeta açıldı. 47. dakikada Gravenberch, 49. dakikada Mazraoui’nin golleriyle iki farklı öne geçen Ajax, 66’da David Neres ile farkı üçe çıkararak kazanma isteğini gösterdi. 80. dakikaya gelindiğinde Mabil, konuk ekip Midtjylland’ın farkı ikiye indirmesine neden oldu.

90+1. dakikada Sviatchenko kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve Ajax sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ajax 7 puana yükselerek Liverpool’un kaybettiği haftayı galibiyetle değerlendirdi ve gruptan çıkma adına iddiasını sürdürdü. Danimarka ekibi Midtjylland ise 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TOPLU SONUÇLAR:

A Grubu

Bayern Münih (Almanya) – Salzburg (Avusturya): 3-1

Atletico Madrid (İspanya) – Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0

B Grubu

Borussia Mönchengladbach (Almanya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0

Inter (İtalya) – Real Madrid (İspanya): 0-2

C Grubu

Olympiakos (Yunanistan) – Manchester City (İngiltere): 0-1

Olympique Marsilya (Fransa) – Porto (Portekiz): 0-2

D Grubu:

Ajax (Hollanda) – Midtjylland (Danimarka): 3-1

Liverpool (İngiltere) – Atalanta (İtalya): 0-2