Peter Shilton: Maradona’nın elini sıkardım ama hiç özür dilemedi…

ÜMİT GENÇ | Arjantin ve Napoli’nin efsane ismi Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Maradona'nın ölüm haberi tüm dünyada büyük yankılara neden olurken yine akla gelen çok özel bir isim vardı.

Maradona’nın 1986 Dünya Kupası'nda ikonik hale gelen ‘Tanrının eli' golünü attığı İngiliz kaleci Peter Shilton yıllardır unutulmayan o maçın baş kahramanının vefatı üzerine hislerini paylaştı. Maradona’nın ölümünün ardından İngiliz Dail Mail gazetesine konuşan Shilton çarpıcı ifadeler kullandı. İşte 71 yaşındaki Peter Shilton’ın hayatındaki en büyük rakibi Maradona için söyledikleri:

‘HİÇ BİRİMİZ OLACAKLARI BEKLEMİYORDUK’

”Hayatım uzun süredir Diego Maradona ile bağlantılıydı… Ve benim istediğim şekilde değil ama bu kadar genç yaşta öldüğünü duyduğuma üzüldüm. Şüphesiz karşılaştığım en büyük oyuncuydu ve hislerim ailesiyle birlikte.

1986’da Meksika’daki o maç günü Maradona için hazır olduğumuzu sanıyorduk. Arjantin’e karşı oynadığımız çeyrek final maçı İngiltere milli takımlarının çoğunun oynadığı en büyük maçtı ve en tehlikeli oyuncuları Maradona’ydı.

Onun için özel bir plan ve markaj edecek bir isim yoktu. Sadece koşularını izleyeceğimizi, onu kesmeye çalışacağımızı ve adım atmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Neredeyse 1 saat çabaladı. Hiçbirimiz daha sonra olacakları beklemiyorduk. Nasıl bilebilirdik? İkimize doğru gelen yüksek topu kafayla alamayacağını biliyordu, bu yüzden topa yumruk attı. Bu açık bir hile.”

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‘İLK GOL OLMASA İKİNCİYİ ATAMAZDI’

”Golü kutlamak için koşarken, sanki hakemin düdüğünü bekliyormuş gibi geriye dönüp baktı. Ne yaptığını biliyordu. Hakem ve iki yan hakem dışında herkes gördü. Söyledikleri umurumda değil, Arjantin için maçı kazandı. Biz dakikalar önce olanlardan dolayı sersemlemiştik. Maçta ilk kez bize doğru koşmasına izin verdik ve ikinci golü attı. Harika bir goldü ama hiç tartışmasız ilk gol olmasaydı ikinci golü atamazdı.

Bu olay beni yıllarca rahatsız etti. Yalan söylemeyeceğim. İnsanlar yine de topu kurtarmam gerektiğini ve daha küçük bir adamın beni geçmesine izin verdiğimi söylüyor. Bu saçmalık! Benden kurtulmuştu ama olabilir. Baş edebileceğini bilseydi eliyle atmazdı değil mi?”

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‘ONDA HİÇ SPORTMENLİK YOKTU’

”Hoşlanmadığım şey onun asla özür dilememesi. Hiçbir zaman hile yaptığı için özür dilemek istediğini söylemedi. Bunun yerine ‘Tanrı’nın eli’ ifadesini kullandı. Bu doğru değildi. Görüşüne göre onda büyüklük vardı ama ne yazık ki sportmenlik hiç yoktu.

Yıllar geçtikçe ikimizi aynı odada bir araya getirmek için bir kaç girişimde bulunuldu. Bu konudaki fikrim hep aynıydı; eğer özür dileyeceğini bilseydim bunu yapmaktan mutlu olurdum. Onun elini sıkardım. Ama asla bunu yapacak belirti göstermedi.”

‘ALDATILAN SADECE BEN DEĞİLDİM’

”Bir keresinde onunla Arjantin’de bir talk-show’a katılmam istendi ama bu bana doğru gelmedi. Her şeyin bir uydurma olacağını hissettim ve bu yüzden uzak durdum. Doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Gary Lineker bu olaydan kısa bir süre sonra televizyon işi için Arjantin’e gitti ancak ne zaman Maradona ile tanışacağını düşünse uzak durdu. Buna şaşırmadım.

Meksika’da o maçı oynayan İngiltere takımının çoğu benim gibi hissediyor. Aldatılan sadece ben değildim, tüm takımdı. Dünya Kupası’nın son 4’üne, belki de finale ulaşma şansımız vardı. Bu ne sıklıkla oluyor? Ben şanslıydım. 4 yıl sonra şansım bir daha geldi ama diğerleri o kadar şanslı değildi.”

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‘HAKEMLE TATİLDE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI’

”Maçtan sonra soyunma odamızı hatırlıyorum. Oldukça sessizdi. Bobby Robson içeriye girdi öylece durdu ve bize baktı; ‘O halletti değil mi? Yaptı değil mi?’ diye sordu. Hepimiz başımızı salladık ve o da başını sallayarak arkasını dönüp dışarı çıktı.

Bir süre sonra Maradona’nın Tunus’ta tatil fotoğrafları çıktı. Hakeme sarılıyordu ve gülüyorlardı. Olanlardan sonra hakem bunu nasıl yapabilirdi? Futbol sahasında oyuncular belki yapmamaları gereken şeyler yaparlar. Ama o anki heyecanla olur. Bunu yapan İngiltere Milli Takımı’ndan biri olsaydı daha sonra kabul edeceğini bilmek isterdim.”

’60 YAŞINDA VEFAT ETTİĞİNE İNANMAK ZOR’

”Umarım Maradona’nın hatırasına zarar vermez. Dediğim gibi gerçekten harika bir oyuncuydu Pele ile birlikte. O özel bir yetenekti ve sadece 60 yaşında vefat ettiğine inanmak zor.

Dün Wembley’de İngiltere ile Doğu Almanya’ya karşı ilk maçıma çıkışımın 50. yıldönümüydü.

Anlaşılan bunun yerine İngiltere için başka bir görünümüm hatırlatıldı. Bu kesinlikle asla unutmayacağım bir anı”