MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3-0 Erzincanspor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşı karşıya geldiği 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
49. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Alan Carius'un sert şutunda meşin yuvarlak Murat'ta kaldı.
56. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tirpan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ceza sahası içinde Ahmet Kaan Ergün'e çarparak filelere gitti. 1-0
61. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Yasin Dülger'in içeri çevirdiği topa kale önünde Alan Carius'un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
66. dakikada Abdulcebrail Akbulut'un Yasin Dülger'e ceza yayı önünde yaptığı müdahaleyi hakem Hakan Ceylan kırmızı kart olarak değerlendirdi.
90+2. dakikada sol taraftan Ahmet Oğuz’un ortasında top 24 Erzincanspor savunmasından döndü. Dönen topa ceza yayı üzerinde Berat Kalkan gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hakan Ceylan, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu
Kasımpaşa: Erdem, Ahmet Oğuz, Sadiku, Brecka, Haddadi (Furkan Yaşa dk. 86), Tirpan (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 86), Aytaç, Koomson (Hadergjonaj dk. 60), Yasin Dülger, Alan Carius (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 72), Varga (Berat Kalkan dk. 86)
Yedekler: Ramazan, Mehmet Enes Sarı
Teknik Direktör: İrfan Buz
24 Erzincanspor: Murat Demir (Mustafa Talha Özbay dk. 88), Uğur Daşdemir, Oğuz Özden, Ahmet Kaan Ergün, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Hakan Demir (Muhammed Samet Karakoç dk. 62), Emre Yıldız, Niyazi Batuhan Salman (Kemal Taha Kabakcı dk. 76), Umut Sönmez (Abdullah Balıkuv dk. 62), Mustafa Ethem Erboğa (Sabrican Vural dk. 46)
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Goller: Tirpan (dk. 56), Alan Carius (dk. 61), Berat Kalkan (dk. 90+2) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Abdulcebrail Akbulut (dk. 66) (24 Erzincanspor)
Sarı kartlar: Ahmet Kaan Ergün, Sabrican Vural (24 Erzincanspor)