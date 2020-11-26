CANLI | Karabağ- Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Karabağ ile temsilcimiz Sivasspor karşı karşıya geliyor. Azerbaycan-Ermenistan gerilimi nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin hakemi Danimarkalı Jakob Kehlet… Temsilcimiz, Sivas’ta 2-0 yendiği rakibini bir kez daha yenip gruptaki son 2 maçına tur umuduyla girmek istiyor. Bu maç öncesinde Sivasspor 3 puanla 3. sırada, son sıradaki Karabağ’ın ise puanı bulunmuyor.

KARABAĞ 1-0 SİVASSPOR

GOL! 8′ Karabağ geçiş hücumunda topu kazanarak sol kanattan golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan Zoubir, ceza sahasına girip uzak köşeye şutunu çekerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Karabağ geçiş hücumunda topu kazanarak sol kanattan golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan Zoubir, ceza sahasına girip uzak köşeye şutunu çekerek takımını 1-0 öne geçirdi. 1′ Karşılaşma Sivasspor’dan Kone’nin vuruşuyla başladı. Başarılar Sivasspor!

İLK 11’LER

Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone

Sivasspor açıkladığı 7 corona vakası ve sakatlıklar nedeniyle maça 4 yedek oyuncuyla çıktı.

Kırmızı-beyazlılarda eksikler şu şekilde;

Muammer, Ziya, Barış, Rybalka, Fajr, Jorge Felix, Yatabare, Erdoğan, Hakan Arslan