İzmir depreminde enkazdan çıkartılan Malik Tahirler hayatını kaybetti

İzmir’i 30 Ekim’de sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası Bayraklı ilçesi 258’inci Sokak’ta yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazı altından yaralı olarak çıkarılan futbolcu Malik Tahirler, yaklaşık 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Doğanlar Apartmanı’nın 6’ncı katındaki evlerinde, depremden 5 saat sonra, enkaz altında vefat eden annesi Nazmiye Doğrayan’a sarılı halde ulaşılıp çıkarılan 28 yaşındaki futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Enkaz altında bacaklarında ezilmeler ve böbreklerinde hasar meydana gelip diyaliz makinesine bağlı olan futbolcunun iç kanama nedeniyle SGK Tepecik Hastanesi’nde geçen hafta ve önceki gün ameliyat edildiği ancak kurtarılamadığı öğrenildi.

Bornova Yeşilovaspor altyapısında yetiştikten sonra Karşıyaka’da 2011 yılında profesyonel olan Malik, 2014’te kulüpten ayrılmıştı. Malik Tahirler, Sandıklıspor, Muğlaspor, Torbalıspor, Ödemişspor, Didim Belediyespor, Altınova Belediyespor, Kemalpaşa Esnafgücü gibi kulüplerde amatör olarak forma giymişti.

İLK GÜNLERDE İYİYDİ

Malik Tahirler’le hastane sürecinde yakından ilgilenen eski antrenörü Metin Küçükoğullarından, futbolcunun durumunun depremden sonraki hafta iyiye gittiğini belirtip, “İlk haftayı atlattıktan sonra 14 gün durumu iyiydi. Böbreklerinde meydana gelen hasar ve enkaz altında ezilen bacakları nedeniyle ayağa kalkamıyordu ama konuşuyordu, bilinci yerindeydi, kendi yemek yiyordu. Hatta bizden köfte istedi. Götürdük, yedi. İç kanama nedeniyle ameliyat kararı verildi. İlk ameliyat kanama kesilmeyince durduruldu. Önceki gün yeniden ameliyat oldu ancak kurtarılamadı. Çok üzgünüz” dedi. Tecrübeli futbolcunun vefatı eski kulüpleri ve takım arkadaşlarını da yasa boğdu.