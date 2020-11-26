Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor’u penaltılarla eledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarında sürprizler devam ediyor… Hatayspor, Denizlispor ve Karagümrük’ün ardından bir Süper Lig ekibi daha kupaya veda etti. 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor’u deplasmanda penaltı atışlarıyla kupanın dışına itti.

Batuhan Karadeniz’in hat-trick yaptığı maçta Kayserisor 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3’ü yakalayıp maçı penaltılara götürdü. Penaltı atışlarında ise Kayserispor 2 penaltı kaçırınca konuk takım 4-3 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada kullanılan sol kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Batuh Karadeniz’in vuruşunda top filelere gitti. 0-1

12. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde kafayla tamamlayan Kvrzic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

23. dakikada Kvrzic topu ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Alibec’le buluşturdu. Alibec’in düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Batuhan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

24. dakikada defansın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan Karadeniz topu kaleci İsmail’in üzerinden aşırttı. Kaleye giden topa savunma müdahale edemeyince konuk ekip öne geçti. 1-2

34. dakikada Hasan Hüseyin’in ceza sahası içerisinde topa elle dokunması sonucu kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın gerisine geçen Batuhan Karadeniz, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 1-3

61. dakikada Kvrzic’in sağ çaprazdan vuruşunda kaleciden dönen topu Emre Demir tamamladı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

83. dakikada Hasan Hüseyin’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kvrzic, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Kanga, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 3-3

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yiğit Arslan, Yusuf Bozdoğan, Kemal Mavi

Hes Kablo Kayserispor: İsmail, Hasan Hüseyin, Oğuzhan, Muğdat, Emre Demir (Eray dk. 104), Kvrzic, Adem (Kolovetsios dk. 46), Ahmet (Lopes dk. 46), Emirhan (Aziz Behich dk. 46), Alibec (Kanga dk. 42), Ackah (Attamah dk. 86)

Yedekler: Doğan, Abdulkadir, Okan, Talha

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Şen, Miraç, Sezer, Berkay (İsmail dk. 73), Caner (Burhan dk. 97), Ender, Serkan (Uğur dk. 64), Onur, Bahadır, Oğuz (Samet dk. 46), Batuhan Karadeniz (Can dk. 64)

Yedekler: Azat, Cihat, Yasin, Mustafa, Bahadır

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Kvrzic (dk. 12 ve 83), Kanga (dk. 85) (Hes Kablo Kayserispor), Batuhan Karadeniz (dk. 10, 24 ve 34 pen) (Hekimoğlu Trabzon)

Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin, Lopes, Oğuzhan (Hes Kablo Kayerispor), Serkan, Miraç, Ender (Hekimoğlu Trabzon)