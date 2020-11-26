Güreş A Milli Takımı’nda 13 sporcu corona pozitif

İstanbul’da kampta bulunan Büyükler Grekoromen Güreş A Milli Takımı’nda 13 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Önceki gün corona virüsü olduğu açıklanan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın tedavisi evinde sürerken, bu kez Büyükler Grekoromen Güreş A Milli Takımı’ndan kötü haber geldi.

18 Kasım’dan bu yana İstanbul’da kampta bulunan ay-yıldızlılarda bir güreşçinin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de 12 sporcunun daha corona virüse yakalandığı belirlendi. Karantinaya alınan 13 güreşçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri’nde kampta bulunan Grekoromen Güreş Milli Takımımızda bulunan teknik heyet ve güreşçiler ile tesislerinde görevli idari personelimize Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, 13 güreşçimiz, kondisyonerimiz ve psikoloğumuz olmak üzere toplam 15 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Tarama testleri pozitif sonuç verenlerin; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Testleri pozitif çıkan sporcularımızın sağlık durumlarında olumsuz bir gelişme yoktur. Tüm sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Milli takımın İstanbul kampı 10 Aralık’ta sona erecek.