Formula 1 kapsamında hazırlanan tanıtım filmi yayında

Dokuz yıl aradan sonra Türkiyede yeniden gerçekleşen Formula 1 öncesinde İstanbul tanıtımı ve AlphaTauri moda markası lansmanı için çekilen film tüm dünyada yayına girdi.

Filmde, dünyaca ünlü pilotlar; Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albonun F1 araçlarıyla İstanbulun en güzel cadde ve sokaklarını turladığı anlar gösteriyor. Filmin en dikkat çeken karesi ise hiç şüphesiz pilotların 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden saniyeler içinde geçtikleri anlar olarak kayda geçti.

F1 takımlarının bu güzel tanıtım filmiyle İstanbul’umuzun güzellikleri küresel çapta milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Uluslararası spor organizasyonlarının ülkemizin tanıtımına katkısını çok önemsiyoruz. Benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/yz4ZJ8aNMU — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 26, 2020

KITALARARASI İLK TÜNEL GEÇİŞİ

Birlikte yolan çıkan ve İstanbulu baştan başa keşfedebilmek için birbirinden ayrılan iki sürücü, muhtelif açılardan kendilerini takip eden kameralarla birlikte şehri turladı ve İstanbulun renkli silüeti de onlara eşlik etti. Topkapı Sarayı, Galata Köprüsü, Sultanahmet Camiini hızla geçerek Sultanahmet Meydanında drift yapan pilotlar, tüm bakışları üzerine çekti. Fırtına gibi geçen gezide her iki araç da sadece saniyeler içinde Asya Kıtasından Avrupaya geçip geri döndü. Çekimler sırasında Aston Martin Red Bull Racing Pilotu Albon, Avrasya Tünelinden ilk kıtalararası tünel geçişini yaptı. Aynı zamanda Gasly, iki kıtanın ortasında; 360 derecelik spin atma hareketini (donut) gerçekleştiren ilk kişi oldu.

GASLY: KITADAN KITAYA GEÇMEK HARİKAYDI

Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, İstanbulda yaşadığı deneyimin ardından, İstanbulda F1 aracı kullanmak, özellikle de köprünün üstünde kıtadan kıtaya geçmek harikaydı dedi. Fransız pilot AlphaTauri ekibini ve moda markasını Türkiye ile tanıştırdığım için de ayrıca çok mutluyum. Modayı ve kıyafetleri çok seviyorum, bu nedenle böyle seçkin bir markayla çalışmak benim için büyük fırsat. Bu, birlikte ilk sezonumuz ve markayı dünya çapında büyürken ve gelişirken görmek müthiş. Bu önemli günün bir parçası olmak çok havalı bir şey diye konuştu.

ALBON: KÖPRÜDEKİ ANLAR UNUTULMAZDI

Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ise, İstanbul sokaklarında araç kullanmak gerçekten çok iyi bir tecrübeydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki anlar da unutulmazdı dedi. F1 podyumuna çıkan ilk Taylandlı sürücü olmayı başaran pilot, lansmanı bu filmle gerçekleşen AlphaTaurinin moda markası hakkında da AlphaTauriyi ziyaretimde tüm süreci baştan aşağı gördüm ve bir Formula 1 takımına çok yakıştırdım. İnovatif ve arkasında büyük teknoloji var. Bunun günlük hayatta kullanıldığını görmek çok havalı ifadelerini kullandı.