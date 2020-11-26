Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde anahtar ortada

BÜYÜK maçlar orta sahada kazanılır sözünün hakkını verircesine hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş bu bölgeye büyük önem veriyor. İki hoca da pazar günkü derbide en iyi orta saha oyuncularını sahaya sürmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerde Erol Bulut, Luiz Gustavo-Jose Sosa-Ozan Tufan üçlüsünden vazgeçmeyecek. Gustavo ve Sosa, rakip orta sahaları durdurmanın yanı sıra özellikle kanat oyuncularını pozisyona sokmakla görevlendirildi. Ozan ise daha ofansif bir kimlikte olacak. Yine 10 numara gibi oynayacak milli futbolcu delici ataklar yapacak, topu ileriye taşıyacak.

YEDEKLER DE BELLİ

BEŞİKTAŞ da benzer bir kimlikle sahada yer alacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ı birlikte kullanırken cezası bulunan Dorukhan yerine Başakşehir maçının iyilerinden Bernard Mensah'ı tercih edecek. Josef ve Mensah, Gustavo-Sosa ikilisinin etkinliğini kırmakla görevlendirildi. Yalçın ile ofansif kimlik kazanan Atiba ise sık sık hücuma çıkacak ve ceza sahasında pozisyon kovalayacak. Kanadalı, pas akışını da yönetecek. Fenerbahçe'de Mert Hakan, orta alana takviye gerektiğinde ilk başvurulacak isim durumunda. Beşiktaş'ta ise bu görev Oğuzhan Özyakup'ta.

FORMALARI DEĞİŞTİ RUHLARI AYNI

F.BAHÇE'DE Jose Sosa, Beşiktaş'ta Josef de Souza için pazar günkü derbinin farklı bir anlamı olacak. Sosa, iki sezon formasını giydiği, bir şampiyonluk kazandığı Beşiktaş'ın karşısına ezeli rakibin formasında rakip çıkacak. Josef ise siyah-beyazlılardaki ilk derbisini, 4 yıl oynadığı sarı-lacivertlilere karşı oynayacak.

GÖKHAN GÖNÜL OYNAMAK İSTİYOR

FENERBAHÇE'DE Gökhan Gönül gelişmesi… Kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle tedavisi devam eden tecrübeli futbolcunun derbide oynama ihtimali belirdi. Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare'nin sakatlığı sürüyor. Bu maçta forma giymeyi çok isteyen ve sürekli tedavi uygulanan Gökhan derbiye yetişmezse bu bölgede yine Lemos forma giyecek.

LLAJIC BİLMECESİ

SİYAH-beyazlılarda Adem Ljajic şoku yaşanıyor. Önceki gün yapılan idmanı yarıda bırakan yıldız futbolcu, ağrıları devam edince dünkü çalışmaya da katılmadı. Beşiktaş sağlık heyeti, son dönemde fazla forma şansı bulamayan oyuncuyu bugün testten geçirecek. Olumlu geri dönüş sağlanmazsa Ljaijc, derbide forma giyemeyecek.