Dünya futbolu Maradona için yasta: ‘Bir gün gökyüzünde birlikte topa vuracağız’

Futbolculuk kariyerinde Napoli’ye tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan ve bunu iki kez başaran Diego Maradona’nın ölümü, İtalya’da da büyük üzüntüyle karşılandı.

Arjantin efsanesinin ölüm haberinin ardından sokaklarda kilise çanları çalmaya başlarken binlerce insan sokağa döküldü. Şehir adeta sessizliğe bürünürken, insanların birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü.

Arjantin hükümeti üç günlük ulusal yas ilan ederken, Buenes Aires’te ise insanlar pandemi yasaklarını dinlemeyerek sokaklara çıktı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ve birçok Süper Lig ekibi Maradona için taziye mesajı paylaşırken, dünya futbol kamuoyu da Arjantinli efsaneyi unutmadı.

Futbolun en büyük efsanelerinden biri aramızdan ayrıldı, huzur içinde yat #Maradona

One of the biggest football legend passed away, RIP #Maradona pic.twitter.com/fncFr0LR6l

— TFF (@TFF_Org) November 25, 2020