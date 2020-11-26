Dünya futbolu Maradona için yasta: ‘Bir gün gökyüzünde birlikte topa vuracağız’

Futbolculuk kariyerinde Napoli’ye tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan ve bunu iki kez başaran Diego Maradona’nın ölümü, İtalya’da da büyük üzüntüyle karşılandı.

Arjantin efsanesinin ölüm haberinin ardından sokaklarda kilise çanları çalmaya başlarken binlerce insan sokağa döküldü. Şehir adeta sessizliğe bürünürken, insanların birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü.

Arjantin hükümeti üç günlük ulusal yas ilan ederken, Buenes Aires’te ise insanlar pandemi yasaklarını dinlemeyerek sokaklara çıktı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ve birçok Süper Lig ekibi Maradona için taziye mesajı paylaşırken, dünya futbol kamuoyu da Arjantinli efsaneyi unutmadı.

Futbolun en büyük efsanelerinden biri aramızdan ayrıldı, huzur içinde yat #Maradona One of the biggest football legend passed away, RIP #Maradona pic.twitter.com/fncFr0LR6l — TFF (@TFF_Org) November 25, 2020

MESSI VE RONALDO’DAN MESAJ!

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün tüm Arjantinliler ve futbol için çok üzücü bir gün. Bizi terk ediyor ama gitmiyor çünkü Diego ebedi. Onunla yaşadığım tüm güzel anları unutmayacağım ve tüm ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Maradona, 2008-2010 yılları arasında Arjantin Milli Takımı’nda görev aldığı sırada Lionel Messi ile birlikte çalışmıştı. İkili, 2005 yılında Arjantin’de bir gösteri maçı yaptı.

Juventus ve Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo ise Maradona ile çekildiği siyah beyaz bir fotoğrafı paylaşarak, “Bugün bir arkadaşıma veda ediyorum ve dünya ebedi bir dehaya veda ediyor. Şimdiye kadarki en iyilerden biri. Benzersiz bir sihirbaz. Çok erken ayrılıyor ama sınırları olmayan bir miras ve asla doldurulamayacak bir boşluk bırakıyor. Huzur içinde yat. Asla unutulmayacaksın” yorumunda bulundu.

VATİKAN’DAN UYUŞTURUCU GÖNDERMELİ ANMA

Maradona’nın ölümü sonrasında Vatikan’dan yapılan açıklamada ise, Papa Francis’in futbolun efsanesini sevgiyle hatırladığını ve onun için dua ettiği belirtildi. Ayrıca Vatikan’ın resmi internet sitesinde ilgili haberde “Futbolun şairi” başlığı kullanıldı. Haberde Maradona’yı “olağanüstü bir oyuncu ama kırılgan bir adam” olarak nitelendirilirken, uyuşturucuyla mücadelesine bir gönderme yapıldı.

Maradona, geliri gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim kurumlarına ve orta İtalya’daki 2106 depreminin kurbanlarına giden “Barış İçin Maçlar” adlı çeşitli yardım oyunlarına katılmak için birkaç kez Roma’ya gitmişti.

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PELE DE UNUTMADI

Maradona’yı ananlar arasında Papa Francis, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra 2000 yılında Maradona ile birlikte FIFA’nın en büyük iki futbolcusundan biri olarak seçilen Pele de vardı. Brezilya’nın efsanesi, “Kesinlikle, bir gün gökyüzünde birlikte topa vuracağız” sözleriyle Maradona’ya veda etti.

Maradona’nın formasını giydiği kulüplerin yanı sıra, eski rakipleri Real Madrid, Juventus ve River Plate de Arjantinli efsaneyi andı.