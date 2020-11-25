Yukatel Denizlispor’da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur’da Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’un evinde Misli.com 2’nci Lig temsilcisi Turgutluspor’a 2-1 yenilerek elendiği maçın ardından ev sahibinde teknik direktör Robert Prosinecki üzgün olduğunu belirterek ayrılık sinyali vermişti.

Ligdeki kötü gidişini kupada da sürdüren Denizlispor'da Prosinecki maçın ardından, “Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız. Maçla alakalı çok konuşmaya gerek yok. Bireysel hatalardan bir gol yedik. Sonrasında eşitlik golünü attık. Top bizdeyken topu kornere attık ve kornerden ikinci golü yedik. Maçta öne geçmeyi de hak etmedik. Kulüple konuşup önümüze bakacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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‘HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ’

Maçtan sonra yönetim kurulu ile bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli teknik adam ayrılık kararını ileterek takıma veda etti.

Denizlispor’dan yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki’ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

Sezon başında göreve getirilen ve Denizlispor’un başında 8 karşılaşmaya çıkan Hırvat teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.