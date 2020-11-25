Trabzon’da yoktu, Belçika’da coştu

Trabzonspor’da bir dönem yarım devre kiralık olarak görev yapan Theo Bongonda, Belçika'da yıldızlaştı. Karadeniz Fırtınası'nda ismi dahi duyulmayan 25 yaşındaki sol kanat Theo Bongonda, Temmuz 2018'de bordo-mavili takımdan ayrılmıştı.

Belçika ligi ekiplerinden KRC Genk ile bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak gündeme damgasını vuran Theo Bongonda, istediği forma şansını bir türlü bulamadığı Trabzonspor'da 6 maça çıkarken 2 gol kaydetmişti.

Bongonda, 2017-2018 sezonunun başında İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo’dan kiralanmış, ancak teknik ekibin kararıyla devre arasında takımına geri gönderilmişti. Celta Vigo’dan 2018 yılında Zulte Waregem’e 1.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, bir yıl sonra ise 7 milyon Euro’ya Genk’in yolunu tutmuştu.

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