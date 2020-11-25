Son dakika… Kalp krizi geçiren Diego Maradona hayatını kaybetti

Geçtiğimiz haftalarda beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilen 60 yaşındaki efsane futbolcu Diego Maradona hayata gözlerini yumdu.

Arjantin kaynaklı Clarin’in yaptığı habere göre, kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra taburcu olan ve Tigre’deki evinde bulunan 60 yaşındaki Maradona’nın geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Arjantin Futbol Federasyonu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, efsane ismin vefatını doğruladı.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Maradona, 1986 Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin Milli Takımı’nın en önemli ismiydi. Maradona futbolculuk kariyerinde Boca Juniors, Napoli ve Barcelona gibi takımlarda forma giydi ve Napoli formasıyla iki kez İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.

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