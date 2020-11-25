İtalya’nın gündeminde iki Türk var… Hakan Çalhanoğlu Yusuf Yazıcı

İtalya Ligi'nde Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı dolduracak. Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Lille'de bu sezon 13 resmi maçta 9 gol, 2 asistle yıldızlaşan 23 yaşındaki orta sahanın yeni durağı kırmızı-siyahlılar olacak.

Milano temsilcisiyle yeni sözleşme için anlaşamayan Hakan ise sezon sonunda bonservisi elinde Juventus'a gidecek.

TRABZONSPOR'A PARA YAĞACAK

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Milan'a transfer olması halinde kasasını dolduracak. Bordo-mavililer, Lille ile yaptığı anlaşma gereği milli futbolcunun bir sonraki bonservis bedelinin yüzde 20'sini kasasına koyacak. İtalyan ekibinin, Yusuf için Fransız temsilcisine 40 milyon Euro teklif ettiği belirtilirken bu durumda Karadeniz Fırtınası'nın kasasına 8 milyon Euro girecek.

Trabzon'un başarılı futbolcudan kazandığı toplam rakam yaklaşık 26 milyon Euro olacak.

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