Hızlı ve öfkeli

İngiliz takımlarıyla deplasmanda oynamak zordur. Özellikle de evinizde oynadığınız maçı kazandıysanız. 20 gün önce Başakşehir'in Manchester United'ı mağlup etmesi, Solskjaer ve futbolculara ‘Salak' sertliğindeki manşetler attırmıştı Ada basınına. İstanbul'da rotasyona giden ve ekibimizi hafife almış bir görüntü çizen Manchester United, bu kez tam kadro ve neredeyse Liverpool maçına çıkmış bir ciddiyetteydi. Neticede Kırmızı Şeytanlar biraz öfkeliydi!

Durum böyle olunca maça iştahlı ve fişek gibi başladı United. Onların hızına ayak uyduramadık, maçın özeti buydu. Beek ve Fred her topu kesti, Rashford ve Martial'ın 100 metre sprinterlerini kıskandıran süratiyle Başakşehir defansının dengesi bozuldu. Takımın beyni Fernandes'in füzesi canımızı sıktı, Mert'in elinden topu kaçırmasıyla da umutlar tükendi. Üstüne basit bir penaltı da eklenince ilk yarı üzerimize kâbus gibi çöktü ve maç fiili olarak bitti. Visca ve Demba Ba ilk yarıda fırsatları harcamasa Deniz'in golü çok daha anlamlı olabilirdi. Golden sonraki baskımız teselliden öteye geçemedi.