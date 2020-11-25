Haaland durmuyor! Şampiyonlar Ligi’ne yine damga vurdu…

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Dortmund, sahasında Club Brugge’ü konuk etti. Signal-Iduna-Park’ta oynanan karşılaşmayı Dortmund sahasında 3-0 kazanarak galibiyeti elde eden taraf oldu.

Dakikalar 18’i gösterdiğinde Haaland’ın golüyle öne geçen Dortmund, 45. dakikada Jadon Sancho ile farkı ikiye çıkardı ve Dortmund ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Dortmund, 60. dakikada Haaland’ın golüyle farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda Dortmund rakibine gol izni vermezken mücadele 3-0 sona erdi.

Norveçli golcü Haaland, Club Brugge karşısında attığı gollerle 12 maçta 16 gole ulaştı ve Şampiyonlar Ligi’nde bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Dortmund bu sonuçla grupta 9 puana yükselirken Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

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PARİS PENALTIDAN TEK GOLLE 3 PUANI ALDI

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda PSG ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geldi. Parc des Princes’de oynanan karşılaşmayı PSG 1-0 kazandı. Karşılaşmanın 11. dakikasında Neymar’ın penaltısı ise öne geçti ve ilk yarı PSG’nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda oyunda dengeyi kurmak isteyen Leipzig’de 63’te Orban ve Kluivert ile 74’te eski Trabzonsporlu Sörloth oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda iki takım da golü bulamadı ve mücadele 1-0’lık PSG üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından PSG grupta 6 puana yükselirken Leipzig ise 6 puanda kaldı.

JUVENTUS 90+2’de MORATA İLE KOPARDI

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Juventus, Ferencvaros’u konuk etti. Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadele Juventus’un 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus’un gollerini 35. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Konuk ekip Ferencvaros’un tek golünü 19. dakikada Uzuni kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, gruptaki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla gruptan çıktı. 3. mağlubiyetini alan Ferencvaros ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.

BARCELONA İKİNCİ YARIDA ATEŞLEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev, Barcelona’yı konuk etti. Kiev Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele Barcelona’nın 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Sergino Dest, 57. ve 70. (p) dakikalarda Martin Braithwaite ve 90+2. dakikada Griezmann kaydetti.

Bu sonucun ardından grupta üst üste 4. galibiyetini alan Barcelona, 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Grupta 3. mağlubiyetini alan Dinamo Kiev ise 1 puanla son sırada yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI:,

RENNES 1-2 CHELSEA

KRASNODAR 1-2 SEVİLLA

MANCHESTER UNİTED 4-1 BAŞAKŞEHİR

DİNAMO KİEV 0-4 BARCELONA

PSG 1-0 RB LEİPZİG

LAZİO 3-1 ZENİT

BORUSSİA DORTMUND 3-0 CLUB BRUGGE

JUVENTUS 2-1 FERENÇVAROŞ