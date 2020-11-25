Galatasaray’da hesap şaştı

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'a karşı üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, bu sezon 10. puan kaybını yaşadı. Öne geçtiği golü penaltıdan bulan, 10 kişi kalan rakibinden gol yiyerek beraberliğe razı olan Cimbom'da sakatlar ve koronavirüs nedeniyle forma giyemeyen 10 oyuncunun yokluğunda şans bulan isimler de sınıfta kaldı. Okan'dan eldivenleri devralan Fatih, kalesine gelen tek isabetli şutta topu filelerde gördü.

Özellikle Diagne, Oğulcan, Emre Akbaba büyük hayal kırıklığı yaşattı. Takımın en çok eleştirilen isimlerinden Belhanda aranırken oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu beğeni topladı. Maç istatistiklerinde renktaşına büyük üstünlük sağlamasına rağmen kazanamayan sarı-kırmızılılarda 10 puan kaybının 7'sinin iç sahada gelmesi dikkat çekiyor (Fenerbahçe 0-0, Alanyaspor 1-2, Kayseri 1-1).

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EN PAHALI FORVETLERDEN 4 TANESİ PENALTIDAN 6 GOL

Galatasaray, Türkiye'nin en pahalı forvet hattına sahip… Yıllık maaşı 5 milyon Euro olan Falcao ile 13 milyon bonservis bedeliyle transfer edilen, sezon başı 2 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Diagne'nin takıma katkıları tartışılıyor.

Sarı-kırmızılı formayla 29 maça çıkan Kolombiyalı, sakatlık yüzünden 25 maçta oynayamadı. Senegalli ise gol rekoru kırmasına rağmen bir türlü göze giremedi. Bu sezon Falcao 6 maçta 5 gol (3 penaltı), Diagne 8 maçta 1 gol (penaltı) attı.