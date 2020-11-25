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Sözcü

Fenerbahçe’ye Mbwana Samatta’dan kötü haber

Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçında sakatlanan Mbwana Samatta için Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Güncellenme: 18:44, 25/11/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’ye Mbwana Samatta’dan kötü haber

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nda oynadığı Sivas Belediyespor maçında sakatlanan Mbwana Samatta’dan kötü haber geldi.

Sarı lacivertlilerin 4-0 kazandığı maça ilk 11’de başlayan ancak 60. dakikada yerini Kemal Ademi’ye bırakan Samatta, saha kenarında gol atamadığı için büyük üzüntü yaşamıştı.

Moralinin bozuk olduğu görülen yıldız futbolcuya bir kötü haber daha geldi. Başarılı futbolcunun çekilen MR’ında sol diz yan bağlarında esneme ve zorlama tespit edildi.

Samatta’nın hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

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beşiktaş Fenerbahçe Mbwana Samatta
Yayınlanma Tarihi:18:39,