Fenerbahçe Beşiktaş maçına sürpriz hakem ataması

Süper Lig’de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu, bu sezon ‘hakem’ olarak 4 kez görev aldı. Göztepe – Denizlispor, Kayserispor – BB Erzurumspor, Galatasaray – Alanyaspor ve Trabzonspor – Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim’den sonra ilk kez hakem olarak görev aldı.

İşte Süper Lig’de haftanın hakemleri:

27 Kasım Cuma:

Ankaragücü – Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi:

Gaziantep – Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

Başakşehir – Denizlispor: Arda Kardeşler

Rizespor – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar:

Erzurumspor – Antalyaspor: Ali Şansalan

Alanyaspor – Konyaspor: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa – Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

Fenerbahçe – Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi:

Sivasspor – Göztepe: Serkan Tokat

Kayserispor – Karagümrük: Alper Ulusoy