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Fenerbahçe Beşiktaş maçına sürpriz hakem ataması

MHK bu hafta oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde sürpriz bir atama yaptı ve haftanın en önemli mücadelesinde görevi Tugay Kaan Numanoğlu'na verdi. Numanoğlu Süper Lig'de en son 30 Ekim'de Trabzonspor Kasımpaşa maçını yönetmişti.

Güncellenme: 12:14, 25/11/2020
Haberler Beşiktaş
Fenerbahçe Beşiktaş maçına sürpriz hakem ataması

Süper Lig’de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu, bu sezon ‘hakem’ olarak 4 kez görev aldı. Göztepe – Denizlispor, Kayserispor – BB Erzurumspor, Galatasaray – Alanyaspor ve Trabzonspor – Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim’den sonra ilk kez hakem olarak görev aldı.

İşte Süper Lig’de haftanın hakemleri:

27 Kasım Cuma:

Ankaragücü – Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi:

Gaziantep – Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

Başakşehir – Denizlispor: Arda Kardeşler

Rizespor – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar:

Erzurumspor – Antalyaspor: Ali Şansalan

Alanyaspor – Konyaspor: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa – Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

Fenerbahçe – Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi:

Sivasspor – Göztepe: Serkan Tokat

Kayserispor – Karagümrük: Alper Ulusoy

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Yayınlanma Tarihi:12:09,