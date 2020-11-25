Fenerbahçe Beşiktaş maçına sürpriz hakem ataması

Süper Lig’de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu, bu sezon ‘hakem’ olarak 4 kez görev aldı. Göztepe – Denizlispor, Kayserispor – BB Erzurumspor, Galatasaray – Alanyaspor ve Trabzonspor – Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim’den sonra ilk kez hakem olarak görev aldı.
İşte Süper Lig’de haftanın hakemleri:
27 Kasım Cuma:
Ankaragücü – Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi:
Gaziantep – Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
Başakşehir – Denizlispor: Arda Kardeşler
Rizespor – Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar:
Erzurumspor – Antalyaspor: Ali Şansalan
Alanyaspor – Konyaspor: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa – Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
Fenerbahçe – Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi:
Sivasspor – Göztepe: Serkan Tokat
Kayserispor – Karagümrük: Alper Ulusoy