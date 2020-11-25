Beş gollü Gençlerbirliği galibiyeti yanıltmasın

Ankara’da 5 gol atıp kazanmak büyük başarı… Gençlerbirliği karşısında daha farklı kazanabilirdi, Fenerbahçe… Tarihi bir farktan bahsediyorum.

Rakibe, maçın genelinde topu bırakmak, bir düşünce olabilir. Gençlerbirliği, oyunun tamamını yüzde 54 oranında topa sahip olarak bitirdi. Burada aklıma gelen husus şu: İyi pres yapan, Gençlerbirliği'ne nefes aldırmayan bir oyun anlayışı ile sonuç nereye giderdi acaba? Fenerbahçe 5 gol atmasına rağmen, iyi gününde olmayan rakibine 11 şut atma imkânı verdi. Bu rakam tehlikeli. “Daha organize rakipler, başınıza bela olur” anlamına geliyor.

Bence en iyi kadro, yedek kulübesiyle beraber Fenerbahçe'de… Tahmin ediyorum bu oyun yapısı gelişecek. Çünkü takım oyunu dışında bireysel yeteneği çok iyi olan bu oyuncu topluluğu oyuna hükmetmeli…

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Başakşehir maçından önce Covid-19 mağduriyeti yaşayan Beşiktaş kadrosu, kâğıt üzerinde maçın favorisi değildi. Hatta bu maçı kaybetse ve hemen ardından derbi mağlubiyeti yaşasa büyük buhran iyice kendini hissettirecekti, Kara Kartal'da…

Okan Buruk, Beşiktaş'ın durumunu biliyordu. Buna rağmen takımını maça, Beşiktaş'ın yapabilecekleri üzerine hazırlamıştı. Bu düşünceye saygı duyarım. Ama Başakşehir, kadro kalitesi ve maça hemen ağırlığını koyabilecek taktik düşüncesini uygulasa maça böyle kötü başlamazdı. Sergen Yalçın, Okan Buruk'un “Beşiktaş kontrollü ve çekingen oynayacak” düşüncesinde golü attı. Hücum, baskı, şut girişimleri ile Başakşehir'i sindirdi Beşiktaş. 20 şut, 37 tehlikeli atak girişimi… Bu, çok eksik kadroya göre müthiş bir grafik…

Futbol böyle bir oyun… Bazen forma ve arma farkı da ortaya çıkar. Bunun adı manevi üstünlüktür…

GALATASARAY NİYE KAZANAMADI?

Lung ilk yarıda 7 kurtarış yaptı. Farklı bir sonuçla soyunma odasına gidebilirdi.

Bakın şu rakamlara:

27 şut

Yüzde 72 topa sahip olma

1 direkten dönen top

8 net pozisyon

51 tehlikeli atak girişimi

10 korner

569 isabetli pas

39 orta

23 hava topu kazanma

SONUÇ: Galatasaray: 1 – Kayserispor : 1.

Top istemez bazen derler ya… İstemedi ve kazanamadı Galatasaray…

AVCI PROJESİ

Kesinlikle bir proje şahsiyetidir Avcı… Trabzonspor yıllardır lig şampiyonluğuna hasret… Geçen sezon da büyük bir avantajı kaybetti.

Avcı dönemiyle ilgili şu gerçeği belirtmem gerek: Başarı 2 ayda gelmez. Hocanın aklındaki sistemi oynatması için aylara hatta 1 yıla ihtiyacı var. Avcı döneminde Başakşehir'in kadrosu ve oyun yapısı da kolay oluşmamıştı. Trabzonspor taraftarı sabırlı değildir. Arka arkaya, bazen kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Yönetim, Avcı'nın hep yanında olmalı. Çünkü, bir projeye imza attı Trabzonspor… Bu, uzun ve ince bir yol demek…

Avcı, Türkiye'nin en iyi teknik adamlarından biri fakat istikrar çabuk yakalanmaz. Merakla bekliyorum gelişmeleri.