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Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum FK corona nedeniyle maça çıkamayacak

TFF 2. Lig ekibi Çorum FK, takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle Altınordu ile oynamaları gereken Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkamayacaklarını açıkladı. İzmir ekibi bu durumla hükmen galip sayılıp 5. tura yükselecek.

Güncellenme: 15:52, 24/11/2020
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum FK corona nedeniyle maça çıkamayacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda yarın evinde Çorum FK ile karşılaşması gereken Altınordu, corona virüsü vakalarında artış yaşayan rakibinin maça çıkmayacak olması nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle tur atlayacak.

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “24 kişilik futbolcu kadromuzundan 17’sinin karantina süreci devam etmekte olup, TFF’nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25.11.2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz” ifadelerini kullandı.

altınordu Çorum FK Ziraat Türkiye Kupası
Yayınlanma Tarihi:15:50,