Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (24.11.2020)

Süper Lig’de 9. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe’yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi ve oranını düşürdü.

Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray’ın oranı 0.25 artarken; Başakşehir’i yenen Beşiktaş’ın oranı 2.50 oranında yükseldi.

9. hafta sonunda Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.80

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 7.50

Alanyaspor: 11.00

Başakşehir: 12.00

Trabzonspor: 30.00

8. hafta sonunda Süper Lig şampiyonluk oranları şöyleydi

Fenerbahçe: 1.90

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 7.50

Beşiktaş: 10.00

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 35.00