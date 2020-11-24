Süper Lig | 9’uncu haftaya damga vuran 7 olay

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | Milli ara sonrası nihayet Süper Lig’e kavuştuk. Heyecan dolu 9’uncu haftada yeni takımıyla siftah yapan hocalar ve gol orucunu bozan isimler vardı. 30 golün atıldığı bu hafta sessiz biten mücadele yaşanmadı. Son dakika kaçan puanlar ve etkileyici performanslarla Süper Lig’de haftanın 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1-HER ŞEYİN TEK ÇARESİ OLSA O ÇARE: ATİBA HUTCHİNSON

Slaven Bilic, Atiba’yı Beşiktaş’a getirdiği gün ‘7 yıl sonra bu adamın heykelini dikmek isteyeceksiniz’ deseydi Beşiktaş meydanına önce Bilic’in heykelini dikerlerdi. Çünkü 30 yaşında gelen Atiba’nın 37’sinde hala bu forma altında ilk maçıymış gibi oynaması çılgınlık verici bir hadise. Beşiktaş’ın bunca eksikle Başakşehir’i devirmesi ancak Atiba gibi bir liderin önderliğiyle olabilirdi. Şu yaşta 102 metreyi 14 saniyede koşup gol attırabilecek ciğer kaç futbolcuda kaldı bilmiyorum. Hakkı nasıl ödenir onu da bilmiyorum ama takım iyiymiş kötüymüş, hedefi varmış yokmuş düşünmeden, yaptığı işin hakkını veren bir sembol oldu Atiba. Bu hafta yaptıklarını hesaba bile katmadan, her şeyin tek bir çaresi olsa o çare kesinlikle Atiba olurdu. Yaş sadece bir sayı. Çok yaşa Atiba!

2- SALİH UÇAN’DAN YANAL’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ÇİÇEĞİ

Antalyaspor’la anlaşan Ersun Yanal aylar sonra Süper Lig’e döndü… Döndü dönmesine ama ilk maçında kendisini büyük bir sürpriz bekliyordu: Salih Uçan… Kader Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde yıldızları bir türlü barışmayan Uçan-Yanal ikilisini rakip olarak karşı karşıya getirdi. Uçan, kendisini oynatmadığı için zaman zaman sitem ettiği Yanal’a yeni işi için bir ‘hayırlı olsun’ çiçeği gönderdi. Attığı şık golle perdeyi açan 26 yaşındaki oyuncu hislerini yaşadığı çılgın sevinçle dışarıya vurdu. Salih’in bu maça özel hırs yapıp yapmadığını söylemek zor ama o golün kendisi için bambaşka anlamları olduğu kesin.

3- DÖNÜŞÜ OLMAYAN HATA VE KAÇAN 3 PUAN

Haftanın son ana kadar heyecanı bitmeyen maçı Hatay’da oynandı. Çaykur Rizespor 2 kez öne geçtiği mücadelenin son nefesinde Hatayspor’a 1 puan verdi. Haftaya damga vuran isimlerden biri de Rizespor kalecisi Gökhan Akkan oldu. Maç boyunca müthiş kurtarışlar yapan ve 3 puan için takımının direncini elinde tutan Gökhan 90+7’de inanılmaz bir hataya imza attı. Savunma arkasına atılan topu kafayla uzaklaştırmak isterken ıskalayan 25 yaşındaki kaleci, Boupendza’nın ağlara gönderdiği golle adeta çöktü. Gökhan için en kötüsü de o hatanın dönüşü için zamanı olmamasıydı.

4- SÜRPRİZ YOK FENERBAHÇE VAR

Haftanın gol rekorunun kırıldığı maçta Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında perdeyi Mert Hakan Yandaş’la açtı. Sarı lacivertli forma ile siftah yapan Mert Hakan için bu gol çok sürpriz değildi. Sadık’la kenarda yapacağı sevinci bile hazırlamıştı. Geçen sezonun başından bu yana Süper Lig’de ceza sahası dışından en fazla isabetli şut çeken oyuncu olan Mert Hakan Yandaş ilk golünü yine böyle attı. Ama Gençler kalecisi Nordfeldt için o şut herhalde büyük sürpriz oldu çünkü ondan sonraki hiçbir şutu çıkaramadı. Akan oyunda Fenerbahçe’nin ilk kez bu kadar hücum varyasyonlarının zengin olduğu bir haftayı geride bıraktık. 5-1’lik skor da bu anlamda Fenerbahçe için sürpriz olmadı. Sarı lacivertliler 5 golü en son geçen sezon yine Gençlerbirliği’ne atmıştı. Yani bu da sürpriz değildi…

5- ABDULLAH AVCI GEMİYİ ORTALADI

Ligde son 5 maçtır kazanamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın ilk arzusunu yerine getirdi ve zor da olsa kazandı. Erzurumspor kadar yağan şiddetli yağmurun da zorladığı bordo mavililer ilk kez attığı maçta gol yemedi. Vitor Hugo’yu izleyenler de artık kenarda yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Egemen Korkmaz’ı görür gibi oldu. Haftanın 11’ine yazılacak kusursuz bir performanstı. Trabzon, Avcı’nın dokunuşuyla topun çevresinde kalabalıklaşmayı ve hem hücumu hem savunmayı takım olarak birlikte yapmayı denedi. İlk maçın geneline bakıldığında da bunu başarılı bir şekilde yaptı. Ekuban’ın attığı gol bu sezon en fazla pas yapılarak atılan gol oldu. Henüz başlangıç tabi ama Abdullah Avcı fırtınalı denizde gemiyi ortalamayı başardı.

6- BERKAN KUTLU BİZİ DE PEŞİNE TAKAR MI?

Lider Alanyaspor’un komşu Antalya’yı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın 74’üncü dakikasında oyuna giren Berkan Kutlu haftanın en muhteşem golüne imza attı. Ümit Milli Takım’daki gelişimiyle Türk futbolunun yeni bir orta sahaya kavuştuğunu müjdeleyen 22 yaşındaki Berkan, Süper Lig’deki ilk golünde herkese şapka çıkarttı. Kendi yarı alanından kazandığı topu müthiş bir driplingle Antalyaspor ceza sahasına taşıyan Berkan rakibi Eren Albayrak’ı metrelerde peşinden sürükleyip ağları buldu. İsviçre doğumlu oyuncuyu sezon başından Sion’dan transfer eden Alanyaspor geliştirme ve kazandırma anlamında yine alkışlanacak bir iş başarmış gibi gözüküyor. Haftanın golünü atan Berkan Kutlu’nun yükselişine hep birlikte şahit olmak dileğiyle… Umarım Eren Albayrak’ı taktığı gibi bizi de peşine takar.

7-LUNG DUVARINDA NASIR TUTMAK

Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung’u haftanın en etkileyici isimleri sıralamasında 1 numaraya yazsak herhalde kimse itiraz etmez. Galatasaray’ın ilk yarısını 3-4 farkla önde kapatabileceği maçta büyüleyen bir performans ortaya koyan Lung 45 dakikada 7 net kurtarış yaptı. Sezonun en fazla kurtarış yaptığı maçını çıkaran tecrübeli kaleci sosyal medyadaki övgüler sonrası nazara geldi. İlk 45’in sonlarına doğru sakatlanan Lung sahayı gözyaşları içinde terk etti. Galatasaray’ın bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonuna girdiği (6), şut çektiği (14) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (20) ilk yarıda gol şansı vermeyen başarılı eldiven ördüğü duvarla Galatasaray hücumuna nasır tutturdu. Adalesi yırtıldığı açıklanan Lung kaledeki dev duruşu ile belki de 10 kişi kalmış Kayseri’ye 1 puanı getiren en önemli figür oldu.