SON DAKİKA | Göztepe’de ayrılık… Ülkesinden dönmedi, sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gabonlu futbolcusu Andre Poko ile yollarını ayırdı. Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada sezon başı kamplarına sürekli geç kalan Poko’nun, son olarak milli maçlar için gittiği ülkesinden, mazeret bildirmeden geri dönmediği için sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Karabükspor’dan Ocak 2018 tarihinde Göztepe’ye transfer olan Poko, sarı-kırmızılı forma altında toplam 62 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, 3 de asist yaptı. Poko, bu sezon ise sadece 2 maçta 62 dakika forma şansı buldu.

Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı’na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir.Kulübümüz, Andre Poko’nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız.”

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Göztepe 3-1 Ankaragücü