Silviu Lung: Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedim

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Kayserispor’da alınan bir puanın sevinci yaşanırken, kaleci Lung’un sakatlığı ise moralleri bozdu. Maçın ilk yarısında sağ bacak üst adelesinden sakatlanan ve sonrasında ikinci yarıya çıkamayan başarılı eldivenin MR’ı çekildi.

Birkaç hafta formasından uzak kalacak olan Rumen file bekçisi, “Çok üzgünüm. Umarım çok ciddi bir sakatlığım yoktur. Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedim. Umarım formama kavuşmam uzun sürmez” dedi.

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TEK DEVRELİK KAHRAMAN

Kayserispor’un Galatasaray ile oynadığı maçta, ilk yarıda ayakta kalan tek isim Silviu Lung'du. Rumen kaleci, Galatasaray'ın bu sezon kendi ilk yarı rekorunu kırdığı (6 net gol pozisyonu, 14 şut, rakip ceza sahasında 20 kez topla buluşma) karşılaşmada 7 kurtarışa imza attı. Lung, maç içinde de sağ kasığından sakatlandı ve ilk yarının son dakikalarını zorlukla tamamladı.

Uygulanan tedavi sırasında gözyaşlarını tutamayan başarılı eldiven, ikinci yarının başında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.