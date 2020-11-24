Galatasaray’da izin yok! Falcao’nun tedavisi devam…

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ardından ilk olarak hedefsiz, daha sonra da hedefli pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine ise devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.