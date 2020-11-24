SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Frutti Extra Bursaspor’un yeni başantrenörü Dusan Alimpijevic oldu

Tutku Açık ile yollarını ayıran Frutti Extra Bursaspor, başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic’i getirdiklerini açıkladı.

Güncellenme: 16:36, 24/11/2020
Haberler Basketbol
Frutti Extra Bursaspor’un yeni başantrenörü Dusan Alimpijevic oldu

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor'un yeni başantrenörü belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Tutku Açık'la yollarını ayıran Bursa temsilcisi, Dusan Alimpijevic'le el sıkıştı.

‘Ailemize hoş geldin Dusan Alimpijevic' başlığıyla resmi açıklamayı yapan Bursaspor, duyuruda şu ifadelere yer verdi: “Frutti Extra Bursaspor'umuzda A Takım baş antrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi. Sayın Alimpijevic’e “Bursaspor” ailesine hoş geldin diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz.”

Dusan Alimpijevic Frutti Extra Bursaspor ING Basketbol Süper Ligi