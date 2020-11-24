Frutti Extra Bursaspor’un yeni başantrenörü Dusan Alimpijevic oldu

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor'un yeni başantrenörü belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Tutku Açık'la yollarını ayıran Bursa temsilcisi, Dusan Alimpijevic'le el sıkıştı.
‘Ailemize hoş geldin Dusan Alimpijevic' başlığıyla resmi açıklamayı yapan Bursaspor, duyuruda şu ifadelere yer verdi: “Frutti Extra Bursaspor'umuzda A Takım baş antrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi. Sayın Alimpijevic’e “Bursaspor” ailesine hoş geldin diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz.”