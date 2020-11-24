Emmanuel Dennis takım otobüsünde istediği yere oturamadı, kadro dışı kaldı

Şampiyonlar Lig F Grubu 4. hafta maçında Club Brugge, zorlu Borussia Dortmund maçı öncesi yaşanan krizle sarsıldı. Üç maç sonunda 4 puanla üçüncü sırada yer alan ve gruptan çıkma şansını devam ettiren Belçika ekibinin Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis, takım otobüsünde zorluk çıkardığı için kritik maç öncesi kadro dışı kaldı.

Olay, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement’in, fizik olarak hazır olduğu halde Dennis’in oynamayacağını söylemesi ile başladı. 23 yaşındaki futbolcunun, bazı kulüp kurallarına uymadığı için maç kadrosundan çıkarıldığını belirten Clement, konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Dennis’in hangi kurala uymadığı için kadro dışı kaldığı ise kısa sürede anlaşıldı. Belçika’da yayımlanan Het Laatste Nieuws, Dennis’in takım otobüsünde tartışma çıkardığını ve bu nedenle maç kadrosundan çıkarıldığını yazdı. Haberde, corona virüsü tedbirleri nedeniyle oluşturulan oturma düzeninden rahatsız olan Nijeryalı futbolcunun, istediği yere oturamayınca ortalığı birbirine kattığına da yer verildi. Teknik Direktör Clement’in uyarılarını da hiçe sayan Dennis’in, sinirli bir şekilde otobüsü terk ettiği belirtildi.

Celement de, bu hareketi affetmeyerek, takımın en önemli gol silahlarından birinden mahrum kalmak pahasına Dennis’i kadro dışı bıraktı.

Club Brugge, F Grubu’nda Borussia Dortmund, Lazio ve Zenit ile mücadele ediyor. Üç maç sonunda Borussia Dortmund 6 puanla 1. sırada yer alıyor. Lazio 5 puanla ikinci, Club Brugge ise 4 puanla üçüncü olarak sıralanıyor. Son sıradaki Zenit’in ise bir puanı bulunuyor.

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GALATASARAY MAÇINDAN SONRA DA BUNALIMA GİRMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz sezon Galatasaray ile aynı grupta yer alan Club Brugge’da Dennis, iç sahada oynanan maç sonrası zor günler yaşadığını söylemişti. 18 Eylül 2019 tarihinde oynanan ve 0-0 berabere biten maçta gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Dennis, hakaret mesajlarına maruz kaldığını belirtmişti.

Dennis açıklamasında, “Galatasaray maçından sonra büyük sıkıntı yaşadım. Maçta kaçırdığım gollerle nedeniyle sürekli çirkin mesajlar aldım. Sosyal medya üzerinden hakaret mesajları yazıldı. Günlerce moral bozukluğunu yaşadım” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna ekibi Zorya’dan 2017 yılında transfer edilen Dennis, Club Brugge formasıyla şimdiye kadar 113 maça çıktı.