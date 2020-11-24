CANLI YAYIN | Manchester United 3-0 Medipol Başakşehir (ikinci yarı oynanıyor)

Manchester United Medipol Başakşehir maçını canlı olarak SKOR’dan takip edebilirsiniz…

Avrupa’daki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta İstanbul’da 2-1 kazanan temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda da puan alarak umutlarını sürdürmek istiyor.

M.UNİTED-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM (Sayfayı yenilemek için tıklayın)

Başakşehir’de İrfan Can Kahveci’nin yerine Mahmut Tekdemir oyuna girdi. İkinci yarı başladı…

İLK YARI SONA ERDİ

42′ Bolingoli’nin sol kanattan getirdiği topa altıpasın üzerinde şutunu çeken Demba Ba’nın vuruşu Maguire’a çarpıp kornere gitti.

GOL! Manchester United 35’te Rashford’ın penaltı golüyle farkı 3’e çıkardı.

GOL! 19′ Telles’in sol kanattan yaptığı ortasını kontrol etmek isterken elinden kaçıran kaleci Mert’ten seken topu Fernandes tamamladı ve bir kez daha ağları havalandırdı: 2-0.

GOL! Manchester United 7’inci dakikada Bruno Fernandes ile 1-0 öne geçti.

Başakşehir 4-1-4-1, Manchester United 4-2-3-1 dizilişiyle sahada.

1′ Ve karşılaşma Başakşehir’in santra vuruşuyla başladı.

Old Trafford’da TSİ 23.00’te başlayan müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetiyor. Geride kalan maçlarda üç puan toplayabilen turuncu-lacivertliler, aynı puanı paylaştığı Paris Saint-Germain’in ardından grupta son sırada yer alıyor.

İŞTE OLD TRAFFORD’DA 11’LER:

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.

BAŞAKŞEHİR’DE 4 EKSİK VAR

Turuncu-lacivertlilerde bu zorlu mücadele öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Junior Caiçara ve Enzo Crivelli’nin yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan iki futbolcu Manchester United karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA’DAKİ 34’ÜNCÜ MAÇ

Başakşehir, İngiltere’de oynayacağı Manchester United mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 34. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan 33 müsabakada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 34 gol atan Medipol Başakşehir, ağlarında ise 50 gole engel olamadı.

EN GOLCÜ EDIN VISCA

Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, Avrupa sahnesinde attığı 14 golle turuncu-lacivertli takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Visca’yı, 3’er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu ve 2’şer defa rakip fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip ediyor.

Başakşehir’in Avrupa’daki diğer 6 golünde ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imzası var.