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Yusuf Yazıcı’yı tutabilene aşk olsun! İki gol, bir asist…

Son haftaların parlayan yıldızı Yusuf Yazıcı, Lille'i taşımaya devam ediyor. Milli futbolcu, Ligue 1'in 11. haftasında Lorient'i 4-0 yendikleri maçta iki gol, bir asistlik performans sergiledi.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 01:01, 23/11/2020
Haberler Fransa Ligue 1
Yusuf Yazıcı’yı tutabilene aşk olsun! İki gol, bir asist…

Fransa Ligue 1’de 11. hafta mücadelesinde Lille sahasında Lorient’i konuk ederken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı 4-0’lık galibiyet elde ettikleri maça damgasını vurdu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yazıcı, 29. dakikada takımını öne geçiren isim olurken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Yazıcı, 51’de skoru 2-0 yapan golü atıp 57’de Luiz Araujo’nun attığı golün asistini yaptı.

Maça damga vuran Yazıcı, mücadelenin 80. dakikasında oyundan alınırken Jonathan David’in 90. dakikada attığı gol karşılaşmanın skorunu 4-0 olarak belirledi.

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Yayınlanma Tarihi:00:59,