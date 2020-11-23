Yaralı Aslan sahnede

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray bugün saat 19.30'da Kayserispor'u konuk edecek. Milli ara öncesi 3 maçlık galibiyet serisiyle zirveye yaklaşan sarı-kırmızılıların başına 15 günde gelmeyen kalmadı. Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ve ismi açıklanmayan iki futbolcusu corona virüsüne yakalanan Aslan'da Falcao, Luyindama, Etebo, Emre Taşdemir'le birlikte Muslera da sakatlık listesindeki isimler.

EMRE'LER GÖREVE

Teknik Direktör Fatih Terim'in kadrodaki birçok önemli ismin yokluğunda çıkaracağı ilk 11 merak ediliyor. Tecrübeli çalıştırıcının kalede Fatih Öztürk'e, sağ bekte Linnes'e, sol bekte de Saracchi'ye forma vermesi bekleniyor. Donk ile Marcao ise stoper tandemi olacak. Orta sahada Taylan'la birlikte Ömer Bayram yer alacak. Tek santrfor Diagne'nin arkasında ise Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Feghouli görev yapacak.

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