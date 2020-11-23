Trabzonspor’da kara bulutlar dağıldı

2020-21 sezonuna kötü başlayan ve 8. hafta sonunda teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, göreve gelen Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçti.

Avcı’nın başında çıktığı ilk maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişatı sonlandıran bordo-mavililerde özellikle ilk yarıda oynanan futbol gelecek adına camiayı da umutlandırdı.

YEREL GAZETELER: AV SEZONU BAŞLADI

Yerel gazeteler de Erzurumspor galibiyeti sonrası manşetlerde Av mevsimi başladı başlıklarına yer verdi.

Kuzey Ekspres: Av mevsimi başladı, Trabzonsporun yeni teknik direktörü Abcullah Avcı, takımıyla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Taka: Avcıdan sihirli dokunuş!, Trabzonspor ilk golü 16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz baskı yedi ama maçı tutup çok özlediğimiz 3 puanı kazandı.

Karadeniz: Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti, Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçta Erzurumsporu tek golle geçti, 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Günebakış: Hayata dönüş.

Sonnokta: Yağmur adam, Ekuban Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, Trabzonsporu ipten aldı.

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