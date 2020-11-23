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Sivasspor’da corona virüsü vakası

Demir Grup Sivasspor, bir futbolcunun ve bir personelin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sivasspor, geçtiğimiz günlerde de 5 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Güncellenme: 16:56, 23/11/2020
Haberler Futbol
Sivasspor’da corona virüsü vakası

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Karabağ ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor’da önemli bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan corona virüsü testleri neticesinde bir futbolcunun ve bir personelin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Fatih Karagümrük maçının ardından görünen lüzum üzerine bir sporcumuza ve bir destek ekibi personelimize yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor, geçtiğimiz günlerde de 5 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. İLGİLİ HABER Rıza Çalımbay: `Karabağ maçı bizim final maçımız` Rıza Çalımbay: `Karabağ maçı bizim final maçımız`

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