Silviu Lung’un Galatasaray maçına damga vurdu! Gözyaşları içinde çıktı…

Süper Lig’de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u ağırladı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleye Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung damga vurdu. Bu güne kadar Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği (13) takım olan Galatasaray karşısında müthiş bir performans ortaya koyan başarılı eldiven, sarı kırmızılılara duvar ördü.

İlk yarının son bölümünde sakatlık yaşayan ve bir ara kenara gelerek tedavisi yapılırken gözyaşlarını tutamayan Lung, Galatasaray karşısında yaptığı 7 kurtarışla ilk 45 dakikaya damga vurmayı başardı.

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EN ÇOK KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ

OPTA verilerine göre Silviu Lung, Galatasaray karşısında bu sezon Süper Lig’de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Galatasaray ise bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonuna girdiği (6), şut çektiği (14) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (20) ilk yarıda gol atmayı başaramadı.