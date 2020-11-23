Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi resmen başladı. İmza töreni Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın da katılımı ile corona virüsü pandemisi nedeniyle online olarak yapıldı.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Orhun Ene, şu ifadeleri kullandı:

“A Milli Takımın formasını giydim, her kategoride görev yaptım. Milli takıma çağırıldığım zaman her seferinde yaşadığımı heyecanı yine yaşıyorum. Geçmişe göre çok daha farklı tecrübelerim var. Milli takımda çalışmak, benden önce çalışmış Ergin hoca, Ufuk hoca gibi antrenörlerimizin getirdiği seviyeye katkıda bulunmak benim öncelikli görevlerimden biri olacak. Beni göreve layık gören başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Zor bir sürecimiz var. Milli takım pencerelerinin çok yoğun dönemde olması, çalışma sürelerinin kısıtlı olması, geçmişteki milli takımlardan farklı bir yapı oluşturdu. Bizler milli formaya çok değer veren insanlarız. Mili takım çağırdığımız oyuncular bu bağlılığı ortaya koymuş insanlar. Milli takımdaki oynayacaklar oyuncularımız, bu işte en büyük sorumluluk onlara düşünüyor. Kısa zamanda bir kimya oluşturacağız. Bu kültürü devam ettirmek, kültürle farkı yapmak bence en önemli ayrıntı olacak. Kısa dönemde bu arkadaşlarla yoğun bir çalışma düzeninden geçtikten sonra iki maçtan başlayarak istenilen sonuçlarla berabere tekrar öz güvenimizi yerine getirerek, herkesin gurur duyacağı milli takım çıkaracağız.”

“ORHUN ENE’YE GÜVENİMİZ TAMDIR”

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, Orhun Ene’ye güvendiklerini belirtirken, şu açıklamada bulundu:

“Kendisi milli formaya hem sporcu hem de antrenör olarak büyük bir sadakatle hizmet etmiş ve pek çok başarının parçası olmuştur. A Erkek Milli Takımızın yeni başantrenörü Orhun Ene, kritik bir zamanda görevi kabul ederek milli takımımızın başına geçmiştir. Normalde sezon sonuna kadar antrenörlük yapmama kararına rağmen bizi ve milli takımı kırmadı. Kendisi gerek tecrübesi gerekse başarılarıyla, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir basketbol değeridir. Orhun Ene'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Orhun hocaya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır. Bu kritik noktada galibiyet yolunda var güçleri ile çalışacaklarına eminim. Hepimizin gurur duyduğu bir Milli Takımı sahada izlemek için ben de heyecanla bekliyorum. Milli Takımıza sakatlıklar olmadan sağlıklı bir kamp dönemi ve sonrasındaki karşılaşmalarında başarılar diliyor, tüm basketbolseverleri ekran başında millilerimizi desteklemeye bekliyorum.”