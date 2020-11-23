Öğrencilere burs desteği için dünyayı koştular

Her yıl Kasım ayının ikinci Pazar günü koşulan Kıtalararası İstanbul Maratonunun salgın nedeni ile 42 km dışındaki etaplarının iptal edilmesi üzerine ODTÜMİST'in çağrısı ile dünyanın bir çok ülkesine dağılmış olan ODTÜlüler, 8 Kasım 2020'deki maratonla eş zamanlı olarak dünyanın çevresini oluşturan 40 bin km mesafeyi bir günde koşmayı ve yürümeyi hedeflediler.

Çıkış noktası ODTÜ'lüler ve ODTÜ dostlarının yaşadıkları yerden dünya çapında ortak amaçlı bir etkinliğe katılmanın vereceği heyecan hissi ve dayanışma ruhu sağlamak olan projenin ana hedefi bu sinerjiyle ODTÜ'de öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilere burs desteği sağlanması konusunda dünya çapında farkındalık yaratmaktı.

ORTAK BİR AMAÇ İÇİN KOŞTULAR

Dünyada ilk defa gerçekleşen bu projede , evrenselliği ön planda tutarak 86 ülkeden kayıtlı koşucular ortak bir amaç doğrultusunda biraraya geldi.

İstanbul ODTÜ mezunları derneği “ODTÜMİST”in projesi olarak gelişen bu etkinlik 3 ay gibi kısa bir sürede tüm dünyadaki ODTÜlülere ve ODTÜ dostlarına duyuruldu. Katılımcılara gönderilen formlarda 8 Kasım günü katedecekleri mesafeler soruldu. Katılımcılarca beyan edilen mesafeler esas alındı.

8 Kasım gününden itibaren katılımcıların gerçekleştirdikleri son km bildirimleri de dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapıldı ve toplamda ulaşılan km hesaplandı.

Katılımcıların koşu yürüyüş sırasındaki fotoğraf, anı ve diğer görselleri hem kendilerinin gönderilerinden hem de sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından #birgündedünyayıkoş, #runtheworldinoneday, #40000km, #odtü40000km hastagları aracılığı ile takip edildi.

468 ŞEHİRDE 3 BİN 468 KİŞİ KOŞTU

8 Kasım 2020 Pazar günü dünyanın 6 kıtasında 86 ülkenin 468 şehrinde 3.468 kişi toplamda 38.893 km koşarak ve yürüyerek ‘'Bir Günde Dünyayı Koş'' projesini tamamladılar. Katılanların yüzde 51'i ODTÜ'lü (mezun ve öğrenciler) iken yüzde 49'u ODTÜ dostlarından oluştu.

RAKAMLARLA BİR GÜNDE DÜNYAYI KOŞ PROJESİ

· Katılımcıların yüzde 35'i yurtdışında yürüdü ve koştular.

· Türkiye'nin 68 ilinden 2 bin 252 kişi katıldı, ve 20 bin 632 km Türkiye'de koşuldu.

· 11 koşucu İstanbul Maraton'unda 42'şer km koşarak katıldı.

· En minik koşucu anne babasıyla birlikte bebek arabasında İsveç'ten katılan 6 aylık Patricia oldu. En büyüğümüz ise Ankara'da Eymir gölü çevresinde yürüyen 86 yaşındaki Metin Ağabeyimizdi.

· 8 Kasım'da en uzun yürüyüşü 80 km ile Şırnak'dan katılan bir ODTÜ dostu yaptı.

· En yüksekteki koşu 4100 metre rakımda Bolivya – Potosi'de yapıldı.

334 ÖĞRENCİYE BURS SAĞLANACAK

Projenin ana amacı olan burs toplama çalışmaları devam ediyor. Birçok koşucu bağış kampanyalarına başladı. Aralık ayı sonuna kadar devam edecek kampanyalarla 334 ODTÜ öğrencisinin 6 aylık burs ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

ODTÜ’lüler, dünyanın her ülkesinden insanların kendi istediği mesafede, tek başına ya da yakınları ile katılabildiği bu dünya koşusu konseptini gelenekselleştirmeyi, eğitime bu şekilde katkı sunmayı dünyada bilinir hale getirmeyi hedefliyor.