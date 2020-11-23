Made in Kanada

Başakşehir’i birçok eksiğine rağmen 3-2 yenen Beşiktaş'ta Kanadalılar hayat veriyor. 37 yaşına gelmesine rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Atiba Hutchinson, 1 gol ve 1 asistle mücadeleye damga vurmuştu. Atiba, şimdiden 2 gol 2 asiste ulaşmayı başardı. Sezon başında gönderilecekler arasında yer alan Larin, artık Sergen Yalçın'ın vazgeçilmez ismi oldu. Başakşehir ağlarını sarsan 25 yaşındaki forvet, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti ve bu alanda takımın zirvesinde.

İNANILMAZ İSTATİSTİK

Ligde 8 maçta 13 gol kaydeden Beşiktaş'ın 7 golünde iki Kanadalı'nın imzası var. Larin'in golü öncesi Atiba'nın attığı depar rakamları adeta altüst etti. Yayıncı kuruluşun pierosuna göre Kanadalı tecrübe, 102 metreyi 14 saniyede koştu. Atiba, 5 kez girdiği ikili mücadelenin hepsini kazanırken, rakip ceza sahasında da 5 kez topla buluştu. Kaptan, Larin'in performansından çok memnun olduğunu belirterek “Daha iyi olmak için çalışacağız” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Sergen Hoca kendini arıyor