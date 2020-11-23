MAÇ SONUCU | Liverpool 3-0 Leicester City

İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Liverpool ile Leicester City karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan mücadeleyi son şampiyon, 3-0 kazanmayı başararak 2. sıraya yükseldi.

Kadrosunda birçok eksiği bulunan Liverpool, tarihinin en iyi lig başlangıcını yapan Leicester’a gol izni vermedi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle Leicester kadrosunda yer almazken, bir diğer milli yıldızımız Cengiz Ünder 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Liverpool, 21. dakikada Leicester stoperi Evans’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 41’i gösterdiğinde Robertson’un ceza sahasına yaptığı ortaya Jota ince bir vuruş yaparak kafayla topu filelere gönderdi: 2-0. Anfield’da uzun süredir gol atamayan Firmino ise 86. dakikada sessizliğini bozarak maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından 2. sıradaki Liverpool 20 puana yükselirken, Leicester City 18 puanla 4. sırada kaldı.