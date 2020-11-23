MAÇ SONUCU | Balıkesirspor 1-1 Ümraniyespor

TFF. 1 Lig'in 10. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 14 puana, konuk takım ise 10 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Mrsic'in ara pasında topla buluşan Ezeh’in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada Gökhan Süzen’in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Zirkovic’in kafa vuruşu kaleci Atilla’da kaldı.

24. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mrsic topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada Alaaddin Okumuş'un ortasında Gökhan Süzen'in sert şutunu kaleci Yiğithan Kır kurtardı.

88. dakikada Alaaddin Okumuş’un ortasında ceza sahası içinde Mousa Sow kafa ile topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Cemal Alpay

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen (Yiğithan Kır dk. 23), Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Serdar Güncü, Antonio Mrsic, Cumali Bişi, Anıl Taşdemir (Abdulhamit Yıldız dk. 89), Oğuz Han Aynaoğlu (Mahatma Otoo dk. 72), Francis Ezeh (Celal Emir Dede dk. 89)

Yedekler: Uğur Aygören, Ayberk Kaygısız, Adam Cedric Kore, Kağan Kayalı, Dersim Sahan Kaynak, Abraham Nwankwo

Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Serkan Göksu, Vasko Fernandes (Mousa Sow dk. 72), Gökhan Süzen, Honere Gomis (Okan Derici dk. 72), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan, Ante Zirkovic (Emmanuel Akabueze dk. 61), Tomislav Glumac, Ercan Coşkun (Yusuf Emre Gültekin dk. 61), Turgut Doğan Şahin

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Alim Öztürk, Mustafa Murat Uslu

Teknik Sorumlu: Recep Uçar

Goller: Mrsic (dk. 24) (Balıkesirspor), Mousa Sow (dk. 89) (Ümraniyespor

Sarı kartlar: Batuhan Artarslan, Tomislav Glumac (Ümraniyespor)