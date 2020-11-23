CANLI | Galatasaray-Kayserispor

Süper Lig’in 9. haftası İstanbul’da kapanıyor. Zirve yarışı veren Galatasaray, sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Maçın başlama saati 19.30. Ligde son 3 maçını da kazanan Galatasaray 16 puanla 3. sırada, 3 maçtır puana hasret olan konuk takım ise 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Kayserispor, yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile çıkış arıyor.
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne
Yedekler: Kerem Yusuf, Şener, Etebo, Kerem, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Emin, Jesse, Ali Yavuz
Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec
Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 108 golüne, Kayseri temsilcisi 37 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Kayseri'de 3-2, İstanbul'da 4-1'lik skorla rakibini mağlup etmişti.
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık sonuçla aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim’in Aybaba’ya 7-1’lik üstünlüğü bulunuyor. 4 maç da berabere sona erdi. Bu maçlarda Fatih Terim Galatasaray’ın başında olurken, Samet Aybaba ise MKE Ankaragücü, Vanspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Sivasspor ve Bursaspor ile sahaya çıktı.