CANLI | Galatasaray-Kayserispor

Süper Lig’in 9. haftası İstanbul’da kapanıyor. Zirve yarışı veren Galatasaray, sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Maçın başlama saati 19.30. Ligde son 3 maçını da kazanan Galatasaray 16 puanla 3. sırada, 3 maçtır puana hasret olan konuk takım ise 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Kayserispor, yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile çıkış arıyor.

İLK 11’LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

Yedekler: Kerem Yusuf, Şener, Etebo, Kerem, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Emin, Jesse, Ali Yavuz

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

49. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 108 golüne, Kayseri temsilcisi 37 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Kayseri'de 3-2, İstanbul'da 4-1'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık sonuçla aldı.

FATİH TERİM: 7 – SAMET AYBABA: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim’in Aybaba’ya 7-1’lik üstünlüğü bulunuyor. 4 maç da berabere sona erdi. Bu maçlarda Fatih Terim Galatasaray’ın başında olurken, Samet Aybaba ise MKE Ankaragücü, Vanspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Sivasspor ve Bursaspor ile sahaya çıktı.