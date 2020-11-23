Fransa Yusuf Yazıcı’yı, İtalya Merih Demiral’ı konuşuyor

Milli yıldızlar Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral, bu hafta takımlarının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldular. Lille’de Yusuf Yazıcı 2 gol, 1 asist, Juventus’ta ise Merih Demiral 1 asistle haftayı kapatırken, İtalya ve Fransa basınında isimlerinden söz ettirmeyi başardılar.

Lille’in Lorient’i 4-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Yusuf Yazıcı, takımının farklı galibiyetinin mimarı oldu. Juventus’un Cagliari’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo’nun attığı ikinci golün asistini yapan Merih Demiral’ın bir kafa vuruşu da direkten döndü. Yaptığı asist dışında savunmada da etkili bir oyun ortaya koyan 22 yaşındaki yıldız, Matthijs de Ligt ile yakaladığı uyumla da dikkat çekti.

İki milli futbolcunun sergilediği performans, Fransa ve İtalya basınında da geniş yankı buldu.

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“YAZICI YÜRÜYÜŞÜ”

Yusuf Yazıcı’yı göklere çıkaran Fransız gazeteleri, 23 yaşındaki yıldızı göklere çıkardı. Dünyaca ünlü spor dergisi L’equipe, Lorient karşısındaki farklı galibiyetin mimarı olarak Yusuf Yazıcı’yı gösterirken “Yazıcı yürüyüşü” başlığını attı. Dergi, Yusuf Yazıcı’yı maçın yıldızı olarak gösterdi.

Le Parisien ise “Muhteşem Yazıcı” ifadesini kullandığı maç yazısında “Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2’ye düşürdü” yorumunu yaptı.

Bir başka Fransız gazetesi Le Monde de Yusuf Yazıcı manşete çıkarıldı. “Lille için muhteşem bir akşam” başlığı kullanılan maç yazısında “Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz’dan mahrum kalan Lille’e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı’nın dehası getirdi” denildi.

MERİH DEMİRAL DA MANŞETLERDE

Haftaya damga vuran bir başka milli futbolcu ise Merih Demiral oldu.

“Merih Demiral sezonun en iyi topunu oynadı” ifadesinin kullanıldığı Calciomercato, maç yazısında “Türk futbolcu tüm savunmanın sorumluluğunu aldı. Bir golün asistini yaptı, bir vuruşu direkten döndü. Cagliari maçında belki de yeni bir tarihin sayfalarını gördük. De Ligt-Demiral çağı başlayabilir.” değerlendirmesine yer verdi.

La Gazzetta dello Sport'taki değerlendirmede ise “Demiral ve De Ligt birlikte çok az maçta oynadılar. Ancak bu karşılaşmada Juventus savunmasının gelecekteki ikilisi olabileceklerini gösterdiler” yorumuna yer verildi.