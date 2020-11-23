Fenerbahçe’nin farkı ortada

Gençlerbirliği deplasmanında 5-1 kazanarak milli aradan iyi dönen Fenerbahçe'nin orta sahası göz kamaştırıyor. Ligde 17 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertlilerin gol yükünü orta saha oyuncuları çekiyor. Sosa 3 gol-1 asist, Perotti 3 gol, Ozan 2 gol-2 asist, Mert Hakan 1 gol ve Pelkas 1 gol olmak üzere 10 gol-5 asist kaydetti. Toplamdaki 15 golde orta sahaların katkısı var.

10 FARKLI İSİM GOL ATTI

Orta sahanın skorerliği önemli bir ivme olarak gözükürken forvetlerin suskun kalması ise kafalarda soru işareti bırakıyor. Samatta 2, Cisse ve Valencia'nın 1'er olmak üzere forvet oyuncularının 4 golü bulunuyor. Teknik Direktör Erol Bulut, hücum oyuncularının performansını yükseltmek için bazı çalışmalar yaptıracak. Öte yandan sarı-lacivertlilerin ligde attığı goller 10 farklı isimden geldi. Bu durum da gol yükünün saha içinde paylaşıldığını gösteriyor.

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