Fatih Terim’in uzatma isyanı… ‘5 dakika mı kardeşim!’

Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında 10 kişi kalan Kayserispor’a karşı 2 puan kaybeden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in maçın hakemlerine tepkisi vardı.
İlk yarıda sayısız pozisyon harcayan Galatasaray’ın eksik rakibine karşı kalesinde gördüğü ilk şut gol oldu. Sahadan 1-1’lik sonuçla ayrılan sarı kırmızılı takımda Fatih Terim’in maçın hakemlerine isyanı vardı. İşte Terim’in maç sonu yaptığı açıklamalardan satır başları:
“Bir defa mücadelesi için Kayserispor’u tebrik ediyorum. Hem 11’e 11, hem 11’e 10. Aldıkları puanı tebrik ediyorum. 1 isabetli şutları var, o da gol. Futbol da böyle bir oyun işte… 25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Maalesef, yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor”
“Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, bravo, tebrikler. Genç oynatıyor, çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! Ali Sami Yen’de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek. 5 dakika mı uzatmalar Allah rızası için ya! Bu nedir ya! Biz oynamak istiyoruz! Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin. Sarı kart o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var. Anlamadım bu işi.”