Fatih Terim’in uzatma isyanı… ‘5 dakika mı kardeşim!’

Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında 10 kişi kalan Kayserispor’a karşı 2 puan kaybeden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in maçın hakemlerine tepkisi vardı.

İlk yarıda sayısız pozisyon harcayan Galatasaray’ın eksik rakibine karşı kalesinde gördüğü ilk şut gol oldu. Sahadan 1-1’lik sonuçla ayrılan sarı kırmızılı takımda Fatih Terim’in maçın hakemlerine isyanı vardı. İşte Terim’in maç sonu yaptığı açıklamalardan satır başları:

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‘YAKIN MESAFELERDEN GOLLER ATAMADIK’

“Bir defa mücadelesi için Kayserispor’u tebrik ediyorum. Hem 11’e 11, hem 11’e 10. Aldıkları puanı tebrik ediyorum. 1 isabetli şutları var, o da gol. Futbol da böyle bir oyun işte… 25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Maalesef, yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor”

“SAMİ YEN’DE BU KADAR KOLAY MI?”

“Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, bravo, tebrikler. Genç oynatıyor, çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! Ali Sami Yen’de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek. 5 dakika mı uzatmalar Allah rızası için ya! Bu nedir ya! Biz oynamak istiyoruz! Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin. Sarı kart o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var. Anlamadım bu işi.”

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