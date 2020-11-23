Fatih Terim’den “hükmen yenilgi” sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, covid-19 vakaları nedeniyle Süper Lig’deki maçlarda erteleme yerine hükmen yenilgi iddialarıyla ilgili konuştu. Kayserispor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı;

‘1 AY KARANTİNA KARARI ALINIRSA…’

“Pandeminin yakıp yıktığı ortamda TFF’nin de işi kolay değil. İkinci yarı için hükmen yenilgi düşüncesi var. Çünkü zaman sıkıntısı var. TFF’nin yerinde olsam oyuncu sayısında 30’u 35 yaparım, 35’i belki 40 yaparım. O zaman bu maçlar oynanabilir. Ertelemenin çok fazla olamayacağını düşünecek olursak, yarın bir gün ülke adına 15 gün, 21 gün, 1 ay karantina kararı alınırsa ve ara vermek zorunda kalırsak, esas sıkıntı o zaman. Her kafadan bir ses çıkacak o zaman. Bana kalırsa Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir an evvel ‘Şu şartlar altında olursa böyle bir karar alacağım’ demesi lazım”

İLGİLİ HABER Sivasspor'da corona virüsü vakası