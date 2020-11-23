Bogdan Bogdanovic’e dudak uçuklatan teklif

NBA takımlarından Sacramento Kings’te forma giyen Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks ile anlaştı. New York Times’tan Marc Stein’ın iddiasına göre Bogdanovic, Atlanta Hawks’ın kendisine yaptığı 4 yıl için 72 milyon dolarlık teklifi kabul etti. Stein, anlaşmada ayrıca dördüncü yıl için bir oyuncu opsiyonu ve %15’lik bir takas ikramiyesi içerdiğini de belirtti.

Sacramento Kings eğer iki gün içinde Atlanta Hawks’ın teklifini karşılamazsa, Bogdanovic yeni takımına imza atacak.

TÜRKİYE’DE ÜÇ YIL OYNADI

Fenerbahçe’de 2014-2017 yılları arasında forma giyen Bogdanovic, sergilediği performansla kendisine NBA’in kapılarını açmıştı. 27. sıradan Phoenix Suns tarafından draft edilen Sırp yıldızın transfer hakları, takas karşılığında Sacramento Kings’e verilmişti.

Üç yıldır Sacramento Kings’te oynayan Bogdanovic’in Fenerbahçe’de 1 Euroleague, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

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