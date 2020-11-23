Avcı’nın eli değdi

Trabzonspor’a Abdullah Avcı Hoca'nın gelmesiyle birçok şeyin değiştiğini görmekteyiz.

1- Daha çok pas yapan, topa daha fazla sahip olan, sahayı genişliğine çok iyi kullanan, kanatları sürekli hücuma çıkararak modern futbolun örneklerini veren bir Trabzonspor. Ofansif kadroyla farkındalık yarattı.

2- Avcı'nın ikinci keşfi Afobe'nin tek santrfor olarak yetersiz kalacağı, Ekuban'ın ise tek başına santrfor olarak oynayamayacağını görmesi. İkisini birlikte çift forvet oynatarak hücum gücünü artırdı.

3- Oyuncu değişikliklerindeki yanlışlar Avcı ile ortadan kalktı. 60. dakikadan sonra oyundan düşen, golleri kaçıran Afobe'yi çıkarıp bir mücadeleci orta saha alarak oyunda dengeyi kurdu. Trabzonspor, rakibine daha fazla basmaya başladı. Skoru koruma adına doğru hamlelerle takımının galip gelmesini sağladı.

Olumsuz gördüklerimiz ve tespitlerimiz ise şunlar: Rakip kornerlerde alan markajı yapılıyor. Adam markajı gerekiyor. Dönen toplarda hücuma çıkacak oyuncu göremedik. Mutlaka bulunmalı. Geçişi yapacak oyuncular olmalı. Ekuban ileride tek başına bırakılmalı. Dönen toplardan sonra hızlı hücum ve kontrataklar yapılmalı. Topa sahip olunmalı. Ayrıca rakibin duran toplarında tüm takımın ceza sahasında beklemesi hücuma geçişi zorlaştırır.

Abdullah Hoca bunların farkındadır. Eksikleri giderirse rakiplerine üstünlük sağlayan iyi bir Trabzonspor izleyeceğimiz kesin.