Arteta’yı çıldırtan hareket: Kabul edilemez

İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Leeds United ile golsüz berabere kalırken, karşılaşmaya Arsenal’in 25 yaşındaki Fransız futbolcusu Nicolas Pepe damga vurdu. Karşılaşmanın 51. dakikasında rakibi Ezgjan Alioski’ye topsuz alanda kafa atarak kırmızı kart gören Pepe, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın hışmına uğradı.

Pepe’nin kırmızı kart görmesinin takımın temposunu olumsuz etkilediğini belirten Arteta “Böyle bir hareket kabul edilemez. Şartlara baktığımızda beraberlik iyi bir sonuç gibi görünüyor. Normalde beraberliğe sevinen biri değilimdir ama 40 dakika 10 kişi oynadığımız bir deplasmandan puanla dönmek önemli…” dedi.

Takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntı ile ilgili de konuşan Arteta “Şu bir gerçek ki, daha fazla gol atmalıyız. Kaliteli hücum oyuncularına sahibiz ve gol pozisyonuna girme sayımızı arttırmalıyız. Bunun üzerine çalışmalar yapacağız. Ne kadar iyi savunma yaptığınız, gol atamadığınız sürece önemli değil. Gol sıkıntısını aşacağız” ifadelerini kullandı.

Arsenal, Premier Lig’de 9 hafta sonunda 13 puan toplayabildi. Rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabilen Londra ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü.